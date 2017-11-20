 القتل تعزيراً بحق “يمني” هرب كمية من الحشيش في عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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القتل تعزيراً بحق “يمني” هرب كمية من الحشيش في عسير

القتل تعزيراً بحق “يمني” هرب كمية من الحشيش في عسير
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة عند قيامه بتهريب كمية من الحشيش المخدر في منطقة عسير.

وجاء في البيان: “بفضل من الله تم القبض على المدعو: حسن محمد علي هادي – يمني الجنسية -, عند قيامه بتهريب كمية من الحشيش المخدر, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً, وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل بالجاني اليوم الثلاثاءـ في مدينة أبها بمنطقة عسير.

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