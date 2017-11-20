 مطالبين بمراعاة الحيطة والحذر … رفع حالة الجاهزية والاستعداد لمراكز الهلال الاحمر بمنطقة حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مطالبين بمراعاة الحيطة والحذر … رفع حالة الجاهزية والاستعداد لمراكز الهلال الاحمر بمنطقة حائل

مطالبين بمراعاة الحيطة والحذر … رفع حالة الجاهزية والاستعداد لمراكز الهلال الاحمر بمنطقة حائل
المناطق - حائل
رفع فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة حائل حالة الجاهزية والإستعداد لكافة مراكزه الإسعافيه داخل مدينة حائل وفي المحافظات ويهيب بجميع المواطنين سالكي الطرق بضرورة توخي الحيطة والحذر مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية سواء في الحالات المطرية او الرياح المحملة بالأتربة والرمال التي تحد من مستوى الرؤيه وما يسببه اثارة الغبار من مخاطر لمرضى الربو والأمراض الصدريه وان استخدام الكمامات ذات اهميه في المساعده بتقليل تلك المخاطر
وتحرص هيئة الهلال الأحمر السعودي من واقع مسؤولياتها كإحدى الجهات ذات العلاقة بمباشرة الحالات الإسعافيه ومنها الحوادث المرورية بعد هطول الأمطاران تذكر قائدي المركبات التقيد بالسرعه المحدده وربط حزام الآمان وعدم الإنشغال بالجوال اثناء القياده والإبتعاد عن مجاري السيول والأوديه حفاظاً على سلامتهم ومرافقيهم .
صرح بذلك المتحدث الرسمي للهلال الاحمر السعودي بمنطقة حائل / سلطان عبدالعزيز البراهيم مبيناً ان غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة حائل وجهت الفرق الإسعافيه الشهر الماضي للعديد من حالات الربو والأمراض الصدريه وتستقبل بلاغات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم 997 على مدار الأربع وعشرين ساعة .

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