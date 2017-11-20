 مستشفى البدع ينظم معرضاً توعوياً بالمضادات الحيوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مستشفى البدع ينظم معرضاً توعوياً بالمضادات الحيوية

مستشفى البدع ينظم معرضاً توعوياً بالمضادات الحيوية
المناطق - تبوك - علي العميري
أقام مستشفى البدع العام ممثلا بقسم مكافحة العدوى وقسم الصيدلة  صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية تحت شعار (اطلب المشورة قبل تناول المضادات الحيوية)  وذلك بمبنى العيادات الخارجية وبحضور مدير مستشفى البدع العام / عبدالله التويم وشملت الفعالية معرضا مصاحبا تثقيفا احتوى على العديد من الأقسام التوعوية كالإرشادات الوقائية حيث تهدف  الفعالية الى زيادة الوعي حول أهمية استخدام المضادات الحيوية بالشكل الصحيح كذلك التشديد على أهمية أخذ مشورة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام أي مضاد.

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