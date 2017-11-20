مجلس بلدي حائل ممثلة في لجنة الخدمات يجتمع مع مسؤلي الحدائق وعمارة البيئة ومدير التشغيل والصيانة بالامانة ..

اجتمعت لجنة الخدمات بالمجلس البلدي بحائل مع مدير عام الحدائق وعمارة البيئة ومدير التشغيل والصيانة للحدائق وبعض أعضاء المجلس لمناقشة المواضيع بناء على الطلب المقدم من اللجنة لرئيس المجلس البلدي لمناقشة المواضيع منها عقود التشغيل والصيانة للحدائق القائمة

والخطة العامة للحدائق وعمارة البيئة

ومراحل تنفيذ تجميل الكباري والدورات والمجسمات المنفذة فيها

و الرؤية حول التنويع في عملية اختيار الأشجار وعدم الاقتصار على النخلة فقط واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة لرفعها للمجلس البلدي لاعتمادها

بدوره قدم المجلس البلدي بحائل شكره لجهود الامانة لما لوحظ مؤخرا من جهود واضحة في التشجير وتحسين المنظور البصري وحراك فعال في صيانة الحدائق وتشغيلها وإيجاد بعضاً من المبادرات لتحسين وتجميل الكباري وإيجاد المجسمات التي وضعت في بعض الساحات والدورات والبعض منها في الجهود الذاتية راجين بذل المزيد من الجهود مضل القادم موصين بتكرار مثل هذه اللقاءات ما بين اللجان فيامجلس والمختصين في الأمانة لما له من إيجابية فعلينة على منظومة العمل الخدمي .