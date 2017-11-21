 شاهد.. كذب حسن نصرالله.. مقطع فيديو يثبت تورطه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. كذب حسن نصرالله.. مقطع فيديو يثبت تورطه “الصحة” تتوصل للأشقاء الـ3 المصابين بأمراض الجلدية تنظيم الحمدين يرتعد خوفا .. ورسالة شفهية من شقيق تميم إلى الكويت شاهد.. مبتعث يهاجم المارة وقائدي السيارات في أمريكا.. ماذا فعلت الشرطة معه ؟! الفيصل يتابع الحالة المطرية على منطقة مكة من مركز الأزمات والكوارث بالإمارة مطار الملك عبدالعزيز: تعرض مبنى الأرصاد لصاعقة رعدية أصابت جزءا من الأجهزة الهوائية مجلس بلدي حائل ممثلة في لجنة الخدمات يجتمع مع مسؤلي الحدائق وعمارة البيئة ومدير التشغيل والصيانة بالامانة .. تعاون مشترك بين المرور والصحة بتبوك مستشفى البدع ينظم معرضاً توعوياً بالمضادات الحيوية فرق الرقابة الزراعية تضبط “182” مبيداً محظورا في الرياض مطالبين بمراعاة الحيطة والحذر … رفع حالة الجاهزية والاستعداد لمراكز الهلال الاحمر بمنطقة حائل القتل تعزيراً بحق “يمني” هرب كمية من الحشيش في عسير

شاهد.. كذب حسن نصرالله.. مقطع فيديو يثبت تورطه

شاهد.. كذب حسن نصرالله.. مقطع فيديو يثبت تورطه
المناطق - الرياض

حفل خطاب الأمين العام لميليشيات حزب الله، حسن نصرالله، مساء الاثنين، بتصريحات بشأن دور ميليشياته، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن، ولم يفرد سوى دقائق قليلة في آخر خطابه للحديث عن المشهد السياسي اللبناني الداخلي.

وفي حين هاجم نصرالله الولايات المتحدة متهماً إياها بأنها غطت داعش بالقرب من البوكمال السورية وعلى الجهة الشرقية لنهر الفرات، تناسى حزب الله “الصفقة الفضيحة” التي أبرمها في أغسطس الماضي على الحدود السورية اللبنانية مع مسلحي داعش، الذين نقلوا من القلمون الغربي بباصات مكيفة، وبحمايته وحليفه النظام السوري إلى دير الزور.

ووفقا لـ”العربية”، يأتي هذا الاتهام الذي ساقه إلى الولايات المتحدة والذي لا يستند إلى أي وقائع فعلية ومنطقية، ليدينه دون سواه في الحقيقة!

أما نفي حزب الله إرسال مقاتلين أو أسلحة إلى ميليشيات الحوثي، فلعله من المفيد تذكير نصرالله بفيديو بسيط لأحد عناصره وهو يعكف على تدريب الانقلابيين الحوثيين، حيث فضحته لهجته اللبنانية ولكنته المناطقية. ولربما مقطع الفيديو هذا كافٍ من أجل تكذيب خطاب أمين عام ميليشيات حزب الله.

إلى ذلك، تناقضت تصريحات نصر الله مع ما يجري على الأرض في قضايا أخرى. ففيما حاول نصرالله الترويج لحزبه ولدوره الإيجابي في سوريا، تناسى الكم الهائل من الاتهامات الموثقة بدورها “بفيديوهات”، والتي وجهت لعناصر حزب الله بارتكاب انتهاكات ضد السوريين، وتنفيذ عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي قرب الحدود السورية اللبنانية، لا سيما في القصير.

أما بالنسبة إلى التحجج دوماً بمحاربة إسرائيل، وتمسك نصر الله بسلاح حزب الله بحجة أنه مخصص فقط لمواجهة التهديد الإسرائيلي للبنان على حد تعبيره، فلربما تناسى المشاهد “المنفرة” التي استخدم فيها عناصر الحزب السلاح ضد معارضيهم في لبنان في أحداث آيار 2008.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>