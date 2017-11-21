“الصحة” تعلن توصلها للأطفال الثلاثة التي أشارت لهم “المناطق”

تفاعلت وزارة الصحة مع مقطع الفيديو الذي تداوله مغردون منذ يومين، وأظهر ثلاثة أشقاء صغار يعيشون في الصحراء ويعانون من أمراض جلدية وعصبية وتشوهات في أجسادهم.

وطلبت الصحة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” من المغردين مدّها بالمعلومات حول ذوي الأطفال، قبل أن تعلن أنها تمكنت من التواصل مع ذويهم وجارٍ عمل اللازم لحالتهم.

وغرد حساب “أخبار وزارة الصحة” حساب غير رسمي على “تويتر”، قائلاً: “بفضل الله الصحة تعلن أنه تم التواصل مع ذوي الأطفال الموجودين في المقطع أعلاه وجارٍ تقديم الخدمة لهم .. وشكراً لكم جميعاً لا أراكم الله مكروهاً”.

وكشف المتحدث الرسمي بوزارة الصحة “مشعل الربيعان”: أنهم سبق أن تلقوا العلاج في مستشفى الملك عبدالعزيز للحرس الوطني قبل ان ينتقلوا لمنطقة آخرى لظروف أسرتهم المادية، مبينا أن الوزارة على استعداد تام لتقديم الخدمة اللازمة لهم سواء داخل او خارج المملكة.

وكانت صحيفة “المناطق” قد كشفت في خبر لها، حالة الأطفال الثلاثة، مناشدة المسئولين والجهات المعنية بالمسارعة لتقديم العلاج اللازم لهؤلاء الأطفال ورفع معاناتهم.