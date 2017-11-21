(فيديو) هل تعلم أن السعودية ثاني دول العالم في استهلاك الانترنت وانخفاض سعره.. 5 ثوانٍ ترصد لك ماذا يحصل في الانترنت ؟!

في ظل الاستخدام المفرط للانترنت حول العالم، أظهر مقطع ما يجري في الإنترنت كل 5 ثوان، ومعدلات الاستهلاك في الدول المختلفة.

وحدد الفيديو معدل استخدامات موقع فيسبوك وانستجرام وتويتر، كما رصد الدول الأكثر استهلاكا، والأعلى والأقل في سعره مقابل الاستهلاك، علما أن البيانات لا تمثل أرقاما دقيقة لكنها تستند إلى تقديرات.

وفيما يتعلق بالدول الأغلى مقابل استهلاك الانترنت بحسب الفيديو، جاءت هولندا، سنغافورة، كندا، ألمانيا، جنوب إفريقيا، في حين جاءت بولندا، السعودية، السويد، الدنمارك، فنلندا، متصدرة الدول الأرخص في الاستخدام.

وتبين، أن السويد والسعودية أيضا الأكثر استهلاكا على مستوى العالم، وذلك بمعدل 4.6 جيجا شهريا للفرد للأولى، و4.3 جيجا للسعودية.