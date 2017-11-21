 الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يثمن تبرع المملكة للاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي بـ 30 مليون ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يثمن تبرع المملكة للاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي بـ 30 مليون ريال

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يثمن تبرع المملكة للاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي بـ 30 مليون ريال
واس - جدة

تقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تبرع المملكة العربية السعودية السخي بمبلغ 30 مليون ريال , وتخصيص مبنى خاص للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي – أحد أجهزة المنظمة – ولجانه في الرياض .
وجاء إعلان هذا التبرع خلال الاجتماع العاشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الذي عقد مساء أمس بمدينة الرياض بحضور معالي الأمين العام للمنظمة , كما أقرت الجمعية العمومية للاتحاد تنصيب معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ , رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد بالتزكية للفترة 2017-2021 .

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