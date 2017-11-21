الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يثمن تبرع المملكة للاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي بـ 30 مليون ريال

تقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تبرع المملكة العربية السعودية السخي بمبلغ 30 مليون ريال , وتخصيص مبنى خاص للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي – أحد أجهزة المنظمة – ولجانه في الرياض .

وجاء إعلان هذا التبرع خلال الاجتماع العاشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الذي عقد مساء أمس بمدينة الرياض بحضور معالي الأمين العام للمنظمة , كما أقرت الجمعية العمومية للاتحاد تنصيب معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ , رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد بالتزكية للفترة 2017-2021 .