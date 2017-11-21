بلدية الخفجي: مداهمة معمل للحلويات والمعجنات تديره عماله داخل سكن

قامت بلدية محافظة الخفجي، مؤخرا، بتكثيف الحملات الرقابية المتعلقة بالصحة العامة داخل المحافظة، والتي تأتي ضمن توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتشديد الرقابة الصحية وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعوائلهم .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن مراقبو البلدية وضمن تكثيف الجولات الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية بالمحافظة داهموا معمل مخصص لصنع الحلويات والمعجنات داخل سكن عمالة يقوم بتجهيز المعجنات والفطائر لأحد المحلات التجارية بالخفجي، لافتا الى أنه تم إغلاقه وذلك لمزاولة النشاط دون ترخيص وعدم التقيد باشتراطات النظافة العامة حيث تم وجود عدد (2)عمالة لا تحمل شهادات صحية.

وأشار الى أنه تم إتلاف (700) من الفطائر والمعجنات والكعك غير الصالح للاستهلاك، كما تم مصادرة (700) كورة زجاجية تستخدم في طبخ وتحظير المعجنات، إضافة الى المرور على أحد المطاعم بالمحافظة ورصد عدة ملاحظات عليه وتم مصادرة وإتلاف (25) كيلو من اللحوم، وتم تحرير إشعارات بالمراجعة البلدية.

ودعا المهندس الحميداني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لإستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم ، مؤكدا عدم التهاون مع المحلات المخالفة ، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالفه عن طريق خدمة 940 ، والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات.