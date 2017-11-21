بلدية تاروت تغلق محلين وتتلف 120 كجم مواد غير صالحة

قامت بلدية تاروت مؤخرا بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة 200 محلا ومنشأة غذائية، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وكشف رئيس بلدية تاروت المهندس خالد بن معاشي العنزي أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في جزيرة تاروت خلال شهر صفر شملت 200 محلا وأسفرت عن اغلاق محلين، واحتساب 26 مخالفة صحية، وانذار 52 محلا، وفرض غرامات مالية بلغت 14700 ريال، ومصادرة 120كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية ، وعدم وجود ترخيص ، وتدني مستوى النظافة العامة ، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد ، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي ، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، و وجود مواد مجهولة المصدر ، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل ، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.

وأشاد بمراقبي البلدية على الجهود التي تبذل من أجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحلات، لافتا الى أن هذه الحملات تأتي ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ، والمنشآت الغذائية ، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية ، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.

ودعا رئيس البلدية المواطنين الى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض غرامات مالية، مشيرا الى أن البلدية قامت خلال الشهر الماضي برفع 840 مترا مكعبا من النفايات، و48 ردا من الأنقاض في تاروت، كما تم توجيه 35 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة.