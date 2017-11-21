أمانة الشرقية تنفذ حملة شاملة لمنع الباعة الجائلين بكورنيش الدمام

قامت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة بأمانة المنطقة الشرقية وبمساندة من إدارة الأمن الوقائي التابعة لوزارة الداخلية “شرطة الدمام” بتنفيذ حملة لمنع الباعة الجائلين بالكورنيش والواجهة البحرية بمدينة الدمام، تم على إثرها ضبط عدد من المخالفات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم أنه تم خلال الحملة حجز 2 من سيارة آيس كريم، و 49 سيارة كهربائية و 12بطارية تستخدم لسيارات الكهربائية إضافة الى حجز سيارة باص يستخدم لنقل البضائع وسيارة أخرى صغيرة تستخدم لتمويل الباعة المخالفين.

وأضاف أنه تم مصادرة 2014 قطع متنوعة و5 ثلاجات لتبريد المشروبات و5 نطاطات حديد ونطاطه هوائية وتم أيضاً مصادرة 2 من عربات لتحضير الأطعمة و 2 من أنبوبة الغاز

وقال بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المضبوطات التي تم مصادرتها ، مشيرا بأن إدارة الأمن والسلامة بالأمانة تقوم بالعديد من المهام من ضمنها توعية الزائرين للمتنزهات والأماكن العامة بضرورة الحفاظ على هذه الأماكن وعدم العبث بها، وفي هذا الإطار تقوم امانة المنطقة الشرقية بتوزيع لوحات توعوية للزوار في الواجهات البحرية هدفها تعاون الزوار في الحفاظ على المسطحات الخضراء من العبث وعدم لعب الكرة أو إشعال النار لأغراض الشوي وخلافه، كما تحث هذه اللوحات الزوار على الاهتمام بالأماكن العامة على اعتبار أنها ملك للجميع وأي عبث بها سيضيع متعة الزوار بها،

وحث الجميع بالتعاون لتحقيق هذا الهدف مشيرا إلى أن تعاون المواطنين والمقيمين ضرورة للحفاظ على الممتلكات العامة، داعيا إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية, والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوي على مدار اليوم , مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفة, وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 والتي تعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات , والتي سيتم التعامل معها فوراً .