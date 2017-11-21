ملتقي اكاديمي لطلاب الدرسات العليا بالجمعية السعودية في ريدنق

أقامت الجمعية السعودية بجامعة ” ريدنق ” البريطانية ، ملتقى اكاديمي ” استهدف طلاب وطالبات الدراسات العليا من داخل وخارج الجامعه ﻹكتساب وتبادل الخبرات وتعزيز الثقة والاستفادة من تجارب الاخرين . واوضح رئيس الجمعية طالب الدكتوراه علي الدبيع ، ان الملتقى اختار عددا ممن يحملون شهادة الدكتوراه ومن اوشكوا الوصول اليها ممن اثبتوا تميزهم على مستوى بريطانيا وتحدثو في مواضيع مختلفة تهم الباحثين لرفع مستوى الوعي الأكاديمي لديهم وتزويدهم المهارات والخبرات اللازمة لإنجاز متطلبات البحوث والدراسة . وهم – شادي باداود – الدكتورة عهد الجرف – ماهر قاسم – محمد اليماني

مؤكدا على أن اختيار المتحدثين كان بناءاً على دراسة وافية لسيرة كل منهم ومعرفة مستفيضة لإمكانياتهم والخبرات الأكاديمية الواسعة التي يمتلكونها.

فيما اعتبرت رئيسة الأنشطة النسائية بالجمعية طالبة الدكتوراه هالة حافظ ، أن إقامة مثل هذه البرامج التي يحتاجها المبتعثين والمبتعثات تثري الجانب المعرفي والأكاديمي لديهم وتفتح المجال لهم خصوصا ان الجميع سيتعرف على الكثير من النماذج الايجابية والتعرف على أليات البحث بطرق علمية و ابداعية تمكنهم من نيل شهادة الدكتوراة بشكل أسرع ، بالاضافة الى مشاركة الجميع من خلال عقد ورش عمل تعود بالنفع على جميع المبتعثين والمبتعثات .