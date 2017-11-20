 هكذا تتخلص من نزلات البرد .. إليك أهم الأطعمة والمشروبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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هكذا تتخلص من نزلات البرد .. إليك أهم الأطعمة والمشروبات

هكذا تتخلص من نزلات البرد .. إليك أهم الأطعمة والمشروبات
المناطق - الرياص

أوصت أحدث الأبحاث التي نُشرت في British Journal of Clinical Pharmacology بأن مصابي نزلات البرد يجب أن يتناولوا الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بمعدن الزنك.

وأوضحت نتيجة الأبحاث أن تناول الزنك يعجل من تعافي مرضى البرد، إذ سجل المرضى الخاضعون للتجربة -199 مريضًا أغلبهم من النساء- تحسنًا ملحوظًا في اليوم الثالث، مقارنة بالمدة الطبيعية لاحتضان المرض البالغة 7 أيام.

كما أظهرت العينة تعافيًا بنسبة 70% في اليوم الخامس للإصابة بالمرض بين مَن تناولوا الحبوب المحلاة، أما العينة التي استخدمت الطرق التقليدية فبلغت معدلات التعافي 27%.

وتُعد أشهر الأطعمة التي تحتوي على معدن الزنك هي: 1- الأسماك والمحار وغيرها من المأكولات البحرية. 2- القمح وحبوب الإفطار. 3- منتجات الألبان ومشتقاتها. 4- الخضر والفاكهة بأنواعها المختلفة.

ولا تنقص أهمية تلك الدراسة من العلاجات التقليدية لنزلات البرد مثل الراحة التامة والإكثار من شرب السوائل الدافئة مثل الينسون والنعناع والزعتر والعصائر الطبيعية مثل الليمون والبرتقال واستخدام مسكنات الآلام وخاضات الحرارة مثل الأسبرين والباراسيتامول

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