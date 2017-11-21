الهيئة العامة للأرصاد : لاتزال الفرصة قائمة لهطول الأمطار على محافظة جدة

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني ، أن توقعات النماذج العددية المُشغَلَة في الهيئة ، تشير إلى حالة عدم استقرار أجواء منطقة مكة المكرمة.

وأفاد أن انتقال الحالة المطرية باتجاة جنوب شرق محافظة جدة تمتد إلى العاصمة المقدسة ، وأن الفرصة لاتزال قائمة لهطول الأمطار على عموم جدة حتى مساء اليوم – بمشيئة الله تعالى – ، لافتاً إلى أن تأثير الحالة الجوية على سواحل منطقة مكة المكرمة مستمر حتى الغد.