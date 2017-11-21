 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6778.32 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6778.32 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6778.32 نقطة
واس - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 25.91 نقطة ليقفل عند مستوى 6778.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 77 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الطباعة والتغليف, والأبحاث والتسويق, وتهامة, والحكير, وحلواني إخوان الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات المستشفى السعودي الألماني، وجاكو, والدريس, وطيبة, والدوائية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 2.58% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والطيار، وكيان السعودية, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء, وسابك, والراجحي، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 25.50 نقطة ليقفل عند مستوى 2946.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 44 ألف سهم تقاسمتها 138 صفقة.

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