بالرغم من مشاريع المليارات “جده”  تفشل في اختبار السيول وتغرق تحت مياه الأمطار

خضعت مدينة جدة اليوم لاختبار حقيقي، لكشف مدى جاهزيتها لاستقبال المطر، بعد إعلان المسئولين عن إنجاز “99” من مشاريع تصريف مياه السيول، ولم تفرح المدينة وسكانها الـ”3.5″ مليون نسمة، بزخات المطر، فبعد دقائق من هطوله أصبحت شوارعها غير قادرة على احتضانه، فغرقت وغرقت معها أنفاق المدينة.

ليس هذا فحسب فقد غرقت كل التصريحات الصحافية التي أمطر بها مسؤولو الأجهزة الحكومية سكان المدينة، بأنهم جاهزون للسيول والأمطار، لكن الواقع كشف المستور.

وكان فريق مشروع السيول بجدة كشف قبل سنتين من الآن عن انتهاء العمل في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع “الحلول العاجلة، والدائمة”، فيما تبقت المرحلة الثالثة والتي قالوا ان نسبة الإنجاز فيها وصل إلى “99%”.