 أمير عسير يرأس اجتماع مجلس المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يرأس اجتماع مجلس المنطقة

أمير عسير يرأس اجتماع مجلس المنطقة
المناطق - أبها

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة اليوم, اجتماع مجلس المنطقة في دورته العادية  الرابعة للعام المالي 1438 / 1439هـ ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة .

واطلع سمو أمير منطقة عسير على محضر توصيات الاجتماع مع الفريق المشّكل من وزارة الطاقة والصناعة ممثلةً بوكالتها للثروة المعدنية  المتمثلة في حجز المزيد من المجمعات التعدينية لاستغلال مواد البناء في المنطقة , بالإضافة إلى حث ممثلي الجهات الحكومية المعنية مثل (المحافظات – الزراعة – هيئة السياحة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة – المياه – الأمانة ) بالمنطقة للموافقة على المواقع التي تتم دراستها واقتراحها من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيصها كمجمعات تعدينية ما لم تكن مناطق مستثناة من نظام الاستثمار التعديني .

كما اطلع سموه على محضر وتوصيات الاجتماع مع فريق وزارة الإسكان بشأن إستراتيجية الوزارة عن الإسكان التنموي) , بالإضافة  إلى محضر  لجنــة الثقـافة والتعلـيم ,وابرز توصياته التي تمثلت في أهمية مناقشة إنشاء كلية للسياحة والتراث في جامعة الملك خالد ,  وإقامة فعاليات شبابية على مدار العام , وتفعيّل برنامج عيش السعودية في المنطقة , والعمل على تفعيّل السياحة الثقافية في المنطقة من خلال افتتاح معارض الكتاب والملتقيات العلمية والمعرفية .
وأطلع المجلس على محضر اجتماع لجنــة الخدمات والمشاريع  وابرز توصياته , بالإضافة إلى محضر وتوصيات اجتماع لجنــة الخدمات الصحية والمسئولية الاجتماعية ,
ووجه سموه في ختام الاجتماع الجهات الخدمية الممثلة في المجلس كافة بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات كل فيما يخصه ، مقدماً شكره للجميع .

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