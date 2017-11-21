 الدفاع المدني يباشر أكثر من (1989) بلاغاً جراء الأمطار والسيول على عدد من مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني يباشر أكثر من (1989) بلاغاً جراء الأمطار والسيول على عدد من مناطق المملكة أمير عسير يرأس اجتماع مجلس المنطقة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6778.32 نقطة بالرغم من مشاريع المليارات “جده”  تفشل في اختبار السيول وتغرق تحت مياه الأمطار الهيئة العامة للأرصاد : لاتزال الفرصة قائمة لهطول الأمطار على محافظة جدة أمير الباحة : هناك بعض القصور في عدد من الخدمات المقدمة لمواطني المنطقة ومنها الخدمات الصحية والنقل مجلس الوزراء يشدد على ما صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ من إدانةٍ لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران ملتقي اكاديمي لطلاب الدرسات العليا بالجمعية السعودية في ريدنق توقيع مذكرة شراكة بين أمانة الاحساء والمؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق حملة تطعيم ضد الانفلونزا الموسمية وكشف عن السكري في جوامع حقل أمير تبوك يلتقي مدير جامعة فهد بن سلطان  أمانة الشرقية تنفذ حملة شاملة لمنع الباعة الجائلين بكورنيش الدمام

الدفاع المدني يباشر أكثر من (1989) بلاغاً جراء الأمطار والسيول على عدد من مناطق المملكة

الدفاع المدني يباشر أكثر من (1989) بلاغاً جراء الأمطار والسيول على عدد من مناطق المملكة
واس - الرياض

استقبلت مراكز التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمناطق ( مكة المكرمة – المدينة المنورة – تبوك- الجوف) من يوم أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء (1989) بلاغاً منها (1425) في مكة المكرمة و(542) في المدينة المنورة و (16) في تبوك و(6) في الجوف , جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق .
وأوضح المركز الاعلامي بالدفاع المدني أن الجزء الأكبر من البلاغات تلقاها مركز التحكم والتوجيه بمنطقة مكة المكرمة.
وبلغ عدد المحتجزين والذين تم إنقاذهم (481) شخصا على النحو التالي :- (400) في مكة المكرمة و(54) في المدينة المنورة و(19) في تبوك و(8) في الجوف مشيراً إلى أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها (41) مركبة , كما تم إخلاء وإيواء (10) أسر.
وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنيا السلامة للجميع .

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