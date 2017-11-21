الدفاع المدني يباشر أكثر من (1989) بلاغاً جراء الأمطار والسيول على عدد من مناطق المملكة

استقبلت مراكز التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمناطق ( مكة المكرمة – المدينة المنورة – تبوك- الجوف) من يوم أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء (1989) بلاغاً منها (1425) في مكة المكرمة و(542) في المدينة المنورة و (16) في تبوك و(6) في الجوف , جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق .

وأوضح المركز الاعلامي بالدفاع المدني أن الجزء الأكبر من البلاغات تلقاها مركز التحكم والتوجيه بمنطقة مكة المكرمة.

وبلغ عدد المحتجزين والذين تم إنقاذهم (481) شخصا على النحو التالي :- (400) في مكة المكرمة و(54) في المدينة المنورة و(19) في تبوك و(8) في الجوف مشيراً إلى أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها (41) مركبة , كما تم إخلاء وإيواء (10) أسر.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنيا السلامة للجميع .