 أمين الشرقية يطلع على مشروع سد حوض النايفية واستعدادات بلدية حفر الباطن لموسم الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمين الشرقية يطلع على مشروع سد حوض النايفية واستعدادات بلدية حفر الباطن لموسم الأمطار

أمين الشرقية يطلع على مشروع سد حوض النايفية واستعدادات بلدية حفر الباطن لموسم الأمطار
المناطق - حفر الباطن

اطلع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على مشاريع درء أخطار السيول بمحافظة حفر الباطن، ومشروع  سد حوض النايفية، الذي تبلغ تكلفته حوالي 100 مليون ريال، وذلك خلال اجتماع في مكتبه بالأمانة اليوم الثلاثاء الموافق 03.03.1439هـ،حضره وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات المهندس سعيد شويل، ورئيس بلدية حفر الباطن المهندس محمد الحسيني، والشركة الاستشارية للمشروع.
واستمع معاليه إلى شرح مفصل عن الخطط والبرامج التي أعدتها البلدية لدرء أخطار السيول والأمطار، والاحتياطات اللازمة التي وضعتها في هذا الجانب.
وأكد في مداخلاته، على أهمية الاستعداد المبكر والجيد لموسم الأمطار، والاستفادة من كل التجارب السابقة في عمليات التخطيط والاستعداد حتى يكون العمل متكاملا، مشيرا إلى أن مشروع سد حوض النايفية يعد مشروعا مهما، ولابد أن تكون كل دراساته الفنية متكاملة حتى يؤدي الفائدة المرجوة منه.
كما اطلع معاليه، على كافة شروحات المشروع الفنية والتحليلات المالية الخاصة بالمشروع، من الشركة الاستشارية، وبحث معهم عناصر المشروع الفنية والتي تنقسم إلى ثلاث مكونات رئيسة وهي: جسم السد وخندقي التجميع والمفيض، إلى جانب اطلاعه على مسارات المشروع والمناطق التي يمر بها، ووجه معاليه بتوفير كافة الامكانات اللازمة من أجل إنجاز المشروع في موعده.
يذكر أن السعة التخزينية لسد حوض النايفية تبلغ 13 مليون متر مكعب، فيما يبلغ ارتفاعه 5 أمتار، ويبلغ حد ارتفاع المياه 3.5 متر مكعب، وهو عبارة عن سد ترابي مع إكساء حجري من جهته المقابلة، وسيزود السد بحساسات للإنذار بارتفاع المياه عن الحد المعين، حيث يتم فتح بوابات في جسم السد لتصريف المياه الزائدة إلى المفيض.

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