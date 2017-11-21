معالي مدير جامعة المجمعه يدشن حملة(واعي) بمشاركة فروع التجارة والاستثمار بالمجمعه ورماح والزلفي

دشن معالي مدير جامعة المجمعه الدكتور خالد المقرن حملة تنمية الوعي الاستهلاكي ” واعي ” ، وشهد توقيع مذكرات تفاهم مع مدراء فروع وزارة التجارة والاستثمار في المجمعة الاستاذ سطام الحربي والزلفي الاستاذ داود الجبر ورماح الاستاذ بداح السبيعي بالتوازي مع تدشين هذه الحملة. بحضور سعادة وكيل الجامعة رئيس مجلس مرصد المسؤولية الاجتماعية

وقد بدأ الحفل بكلمة المشرف على وحدة برامج التنمية المحلية الدكتور مساعد الحربي رحب فيها بالحضور ، وأشاد بالدعم غير المحدود من الإدارة العليا في الجامعة ممثلة بمعالي المدير ، موضحاً أهداف الحملة ، والإطار الذي تعمل به.

وأكد أنها ضرورة وطنية واجتماعية ، وأنها تتماشى مع توجيه الدولة رعاها الله في الإصلاحات الاقتصادية ، وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ، التي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني متين ، وأنه لا بد أن يتوافق مع هذا التوجه تغيراً في الأنماط الاستهلاكية للمجتمع السعودي والثقافة الاستهلاكية بشكل عام ،

، بعدها ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور خالد المقرن كلمة أكد فيها على الدور المجتمعي المهم والكبير الذي تؤديه الجامعة للمجتمع المحلي ، وأضاف معاليه أن الجامعة تسعى لأن تكون شريكاً حقيقياً فيما يعود بالصالح العام للمجتمع ، وذلك تحقيقاً لرسالتها ، وأشاد معاليه بالمبادرة والعاملين عليها ، وشكر شركاء الجامعة الذين تم توقيع مذكرات التفاهم معهم ، مؤكداً معاليه على أهمية تفعيل هذه المذكرات في الواقع وبأسرع وقت ممكن .

الجدير بالذكر أن حملة تنمية الوعي الاستهلاكي هي مبادرة من وحدة برامج التنمية المحلية بمرصد المسؤولية الاجتماعية ، وتهدف إلى رفع الوعي الاستهلاكي ، وتثقيف المستهلك بأفضل السبل لمعرفة حقوقه وحمايته من الاستغلال والغش ورفع الأسعار ، وتغير الأنماط الاستهلاكية السائدة في المجتمع حفاظاً على مقدرات الوطن ومكتسباته.