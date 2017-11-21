 بمبادرة من فاعلة خير بمدينة جدة  .. إطلاق سراح 2 من سجناء الديون بجازان  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بمبادرة من فاعلة خير بمدينة جدة  .. إطلاق سراح 2 من سجناء الديون بجازان 

بمبادرة من فاعلة خير بمدينة جدة  .. إطلاق سراح 2 من سجناء الديون بجازان 
المناطق - جازان

نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم ” بمنطقة جازان صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3/3/1439  بالتعاون مع فاعلة خير من مدينة جدة في إحتواء معاناة وتفريج كربة إثنين من النزلاء الموقوفين بالسجن العام  على خلفية مطالبات مالية جراء أقساط متأخرة لشركتي تمويل وبيع سيارات صدرت بشأنها قرارات شرعية نهائية صادرة من دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة  .
ووفقاً لرئيسة القسم النسائي باللجنة /عائشة بنت شاكر الزكري فقد تم رصد هاتين الحالتين من خلال المتابعة الميدانية لقضايا النزلاء الغارمين  ، وبعد التأكد من إعسارهما جرى التواصل والتنسيق مع فاعلة الخير المعروفة بدعمها المستمر لأنشطة وبرامج اللجنة  ، والتي بادرت بتسديد المديونيات المترتبة بحقهما بمبلغ إجمالي سبعة وثلاثين ألف ريال مما ساهم في إستكمال إجراءات إطلاق سراحهما وسرعة عودتهما لأسرتيهما  .
وقد أعربت الزكري عن شكر وتقدير رئيس اللجنة الأستاذ / علي بن موسى زعلة وكافة الأعضاء والعضوات لهذه المتبرعة الكريمة على تفاعلها مع أوضاع النزلاء وأسرهم بمنطقة جازان  .

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