الرسيني اول سيدة بالقصيم تحصل على افضل رئيس منطقة بالمملكة لأندية التوستماسترز

سيدة سعودية ملهمة تصدرت قائمة افضل رئيس منطقة على مستوى اندية التوستماسترز بالمملكة لعام 2016-2017 في تميز لافت لكفاءة الفتاة السعودية وحسن ادارتها على كافة المستويات القيادية والاجتماعية

الاستاذة حياة الرسيني هي نموذج متميز على مستوى اندية التوستماسترز فهي تشغل حاليا مساعدة رئيس القسم C للشؤون التعليمية وجودة الاندية في المنطقة 79 وايضا مدربة معتمدة وعضو مجلس فتيات القصيم ، في البداية سألناها عن سر تميز اندية التوستماسترز النسائية بالقصيم حيث قالت : ان هذا النجاح البارز لابد ان يكون ثمرة لجهود متواصلة وفاعلة من العمل والمثابرة ومنها متابعة سير عمل الأندية و دعمها بكل ماتحتاجه، اتمام عضوات الأندية لأكبر عدد من المستويات التعليمية التواصلية والقيادية ، حضورها لاجتماعات القطاع ، افتتاح عدد من الاندية النسائية بمنطقة القصيم ، زيارة الاندية ورفع تقاريرها لموقع المنظمة في الوقت المحدد .

واشارت الرسيني في حديثها لصحيفة (المناطق) بأنها لم تكن أول سيدة على مستوى المملكة تحصل على هذا اللقب ولكنها تعتبر أول سيدة على مستوى منطقة القصيم تحصل على لقب افضل رئيسة منطقة .

ورأت الرسيني أن عدد الأندية الحالي في المملكة مناسب حيث يبلغ عدد الاندية حوالي ٤٠٠ نادي ، مابين أندية نسائية ورجالية عربية وانجليزية ، ولكنها تطمح لزيادة عدد الأندية في محافظات وقرى المملكة لما لهذه الاندية من فوائد في تنمية مهارات القيادة والتواصل الذي هو اساس رقي وتقدم المجتمعات . وترى أن الداعم الذي من الممكن أن يسهم في زيادة عدد الاندية في وقت قياسي هو تعاون الإعلام مع قادة التوستماسترز في المملكة .

وأكدت الرسيني على أن تميز المنطقة ٦٨ لاندية القصيم النسائية لم يكن بجهد ذاتي وإنما ساهم في تحقيقه قيادات طموحة همها تزويد المجتمع بكوادر مؤهلة مؤثرة في المجتمع تسهم في المشاركة في صنع القرار وحل المشكلات بطريق ابداعية .

من جديد تثبت المرأة السعودية نجاحها على كافة الاصعدة واسهاماتها المتقدمة في البناء والتطوير متى ماوجدت فرصا للابداع والتألق ومتى كان العمل في بيئة جاذبة ومحفزة ، ستكون حينها على قدر عالي من المسؤولية وحسن القيادة وسيصبح لدينا عدد من القياديات اللامعات اللاتي سيسهمن في بناء الوطن والانسان