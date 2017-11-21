 امانة عسير: تكثف حملاتها التفتيشية بأبها و تصادر اكثر من 30 كيلو من اللحوم الفاسدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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امانة عسير: تكثف حملاتها التفتيشية بأبها و تصادر اكثر من 30 كيلو من اللحوم الفاسدة

امانة عسير: تكثف حملاتها التفتيشية بأبها و تصادر اكثر من 30 كيلو من اللحوم الفاسدة
المناطق - أبها

نفذت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرخص الصحية والمهنية والرقابة حملاتها التفتيشية على المنشآت  الصحية وذلك تنفيذ لتعميم وزير البلديات الذي نص على ضرورة أحكام عملية الرقابة على جميع المحال الصحية .

و أوضح مدير عام الرقابة الشاملة م. عبدالعزيز الرمثي بأنه وفقاً لخطة الرقابة الصحية المكثفة فقد قام مراقبو إدارة الرقابة الصحية بالأمانة بزيارة عدد من المطابخ والمطاعم ، مشيراً إلى أنه قد تبين وجود عدداً من الملاحظات في بعض المنشآت و التي كان من بينها سوء النظافة و كذلك تشغيل العمالة بدون الالتزام بالزي الموحد و تدني مستوى النظافة العامة .

و من جانبه أكد م . احمد ابو عابد مدير الرخص المهنية والرقابة الصحية بأنه تم تشكيل فريق عمل صحي مسائي بالاشتراك مع ” لجنة وطن بلا مخالف ” و تم خلال الحملة تفتيش 26 محلا يتعلق بالصحة العامة حيث تم اغلاق عدد منها للمخالفات رصدت من قبل فرق التفتيش  .

فيما جاءت الحملة بضبط ما يقارب 15 كيلو من اللحم و 7 كيلو من الشحم و 8 كيلو من السمك مجهولة المصدر  ، اضافة الى ايقاف احد العمالة بسبب ظهور اعراض مرضية اشتبه فيها ، و ايقاف 3 اخرين لا يحملون شهادات صحية ، كما تم اتلاف مواد غذائية ظهرت عليها علامات التعفن ، بجانب مخالفة احدى المحال لعدم توفر التجهيزات الصحية اللازمة .

و اشار بأنه قد صودرت كافة اللحوم الغير صالحة للاستخدام الادمي ، كونها مجهولة المصدر ، إضافة الى اتلاف المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك ، وعليه فقد تم تطبيق نظام المخالفات الجزائية بحق المحال المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية

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