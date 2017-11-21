 تعليم جازان يحقق 6 شهادات في نظام الجودة العالمية الأيزو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعليم جازان يحقق 6 شهادات في نظام الجودة العالمية الأيزو

تعليم جازان يحقق 6 شهادات في نظام الجودة العالمية الأيزو
المناطق - جازان

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان 6 شهادات في نظام الجودة (ISO9001-2015) وذلك بعد اجتياز الإدارات والمدارس التي دخلت في تطبيق معايير المواصفات الدولية لنظام الجودة الآيزو.
وشملت الإدارات التي حققت الشهادة كل من إدارة الجودة الشاملة، وإدارة التوعية الإسلامية “بنات”، ووحدة تطوير المدارس “بنات”، كما حققت الشهادة كل من مدرسة الثانوية الأولى للبنات بجازان، والثانوية الأولى للبنات بصامطة، والمتوسطة الثانية للبنات بجازان.
وأوضح مدير إدارة الجودة الشاملة بتعليم جازان الأستاذ محسن عقدي إلى أن هذا النجاح التي حققته هذه الإدارات والمدارس جاء بعد التدقيق والمراجعة لكافة العمليات الإدارية والأنشطة المشمولة باشتراطات المنظمة والتي تخضع لتطبيق المعايير الدولية لنظام الجودة الآيزو، مقدما تهنئته وشكره للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي على الدعم اللا محدود والذي ساهم في تحقيق هذا النجاح.
من جانبه أشاد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى الحكمي بالإدارات والمدارس التي حققت شهادة الأيزو للجودة، مثمنا دور إدارة الجودة الشاملة في متابعتها لتحقيق هذا المنجز للإدارات التي طبقت المعايير الدولية وتطبيقها أفضل المعايير والمواصفات العالمية.

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