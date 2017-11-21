محافظ الخرج يستقبل مدير شعبة مرور المحافظة

استقبل محافظ محافظة الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه مدير شعبة مرور محافظة الخرج المقدم / بدر بن سليمان الخليوي بمناسبة تكليفه مديراً للمرور ، وبرفقه رئيس قسم السير الرقيب اول / سلمان العبيلي .

في بداية الاستقبال رحب المحافظ به وهنأه بذلك متمنياً له التوفيق في عمله الجديد وأن يكون عند حسن ظن القيادة والجميع لتقديم المزيد من التطوير في مجال عمل شعبة المرور .

وبعد ذلك قدم المقدم الخليوي شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال و التوجيهات التى قال إنها ستكون دافعاً لتقديم كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن .