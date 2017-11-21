 55 فعالية نظمتها أندية الحي للبنات بالطائف خلال شهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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55 فعالية نظمتها أندية الحي للبنات بالطائف خلال شهر

المناطق - الطائف - عادل الزهراني

سجلت أندية مدارس الحي للبنات بالطائف 55 فعالية متنوعة نفذتها الأندية خلال شهر واحد وتستهدسجلت أندية مدارس الحي للبنات بالطائف 55 فعالية متنوعة نفذتها الأندية خلال شهر واحد وتستهدف مرتادات الأندية في شتى المجالات وذلك بهدف ترسيخ القيم الايجابية للمرتادات واستثمار أوقات الفراغ بممارسة أنشطة ترويحية وتعليمية تلبي الاحتياجات النفسية وتنمي شخصيات الطالبات في الجوانب الاجتماعية والعقلية داخل بيئات آمنة وجاذبة ، واتسمت البرامج المنفذة بأندية الحي والتي تشرف على متابعتها إدارة نشاط الطالبات بالشمولية والتنويع والابتكار بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ للمرتادات وبما يعود عليهن بالنفع والفائدة ، واشتملت البرامج المنفذة على برامج حوارية وتقنية وثقافية وصحية ورياضية ومهنية ودينية . وشهدت أندية الحي للبنات بالطائف تفاعل كبير من الطالبات ومشاركات فاعلة من الأمهات في مختلف البرامج .
يذكر أن أندية الأحياء تقدم خدماتها الترويحية للمستفيدين على مدار العام وخلال الفترة المسائية وتستهدف أفراد المجتمع بالدرجة الأولى وفي مقدمتهم طلبة التعليم العام وأولياء أمورهم وسكان الحي.ف مرتادات الأندية في شتى المجالات وذلك بهدف ترسيخ القيم الايجابية للمرتادات واستثمار أوقات الفراغ بممارسة أنشطة ترويحية وتعليمية تلبي الاحتياجات النفسية وتنمي شخصيات الطالبات في الجوانب الاجتماعية والعقلية داخل بيئات آمنة وجاذبة ، واتسمت البرامج المنفذة بأندية الحي والتي تشرف على متابعتها إدارة نشاط الطالبات بالشمولية والتنويع والابتكار بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ للمرتادات وبما يعود عليهن بالنفع والفائدة ، واشتملت البرامج المنفذة على برامج حوارية وتقنية وثقافية وصحية ورياضية ومهنية ودينية . وشهدت أندية الحي للبنات بالطائف تفاعل كبير من الطالبات ومشاركات فاعلة من الأمهات في مختلف البرامج .
يذكر أن أندية الأحياء تقدم خدماتها الترويحية للمستفيدين على مدار العام وخلال الفترة المسائية وتستهدف أفراد المجتمع بالدرجة الأولى وفي مقدمتهم طلبة التعليم العام وأولياء أمورهم وسكان الحي.

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