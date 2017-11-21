أمانة منطقة حائل : مشروع تصريف مياه السيول والأمطار الموضح بالمقطع المتداول هو مشروع لازال تحت التنفيذ

إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في أحد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء الموافق 03/03/1439هـ حول حدوث هبوط في جزء من حفريات مشروع تصريف مياه الامطار التابع لأمانة منطقة حائل بحي الشفاء وبالتحديد في شارع الأمير سعود بن عبدالمحسن.

يود المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل ايضاح أن مشروع تصريف مياه السيول والأمطار الموضح بالمقطع المتداول هو مشروع لازال تحت التنفيذ وباستلام المقاول المنفذ ولم تستكمل كافة أعماله حيث تم إنهاء جزء منه وجاري العمل لإنهاء الأجزاء المتبقية منه وما حدث هو تخلخل التربة من الجزء المنتهي بسبب الامطار نتيجة عدم اكتمال المشروع.

والأمانة بدورها وجهت المقاول بعمل كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة مرتادي الطريق وإزالة الأجزاء المتضررة بالكامل وعمل كافة الاحتياطات اللازمة لإعادة الأعمال كما كانت عليه وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة, كما طبقت على المقاول الغرامات والعقوبات النظامية وفق لائحة الغرامات والجزاءات المعمول بها.

وتؤكد الأمانة أنه سوف تتابع وبصفه مستمرة كافة الأعمال المرخصة لأدائها ميدانياً ومحاسبة المقصر ولن تقبل أي أعمال مخالفة للشروط والمواصفات, وسيتم الرد على أي ملاحظات في حينه وإيضاح الصورة الكاملة لأي حدث في الرأي العام.

صرح بذلك رئيس المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل الاستاذ سعد الثويني