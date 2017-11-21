“حتى تكون مثل الجبل ” في لجنة رعاية السجناء النسائي بتبوك 

ضمن برامجها التوعوية والمتنوعه لهذا العام تعقد اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بتبوك تراحم ممثلة بالقسم النسائي ندوة بعنوان ( حتى تكون مثل الجبل ) وذلك بالمركز الثقافي النسائي بالمدينة العسكرية بعد صلاة العشاء يوم الخميس القادم ٣/٩ / ١٤٣٩

حيث اوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج. عنهم بتبوك دينا الغريض إن هذه الندوة تعقد ضمن سلسلة البرامج التثقيفية والتدريبية التي تنفذها إدارة القسم النسائي باللجنة هذا العام ، من أجل الوصول لأفضل طرق الدعم والمساندة لهذة الفئة من المجتمع.

وأكدت أن من ضمن أهداف هذه الندوة حث القادرين من أبناء المنطقة على إخراج صدقاتهم للمستحقين من أبناء وأسر هذه الفئة ، والذين يعدون ضمن أصحاب الحاجات في ظل غياب عائلهم .

وفي ختام تصريحها أكدت رئيسة اللجنة ” الغريض ” أن الأهداف التي تطمح لها لجنة تراحم هي أهداف سامية وعظيمة وتنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع بأكمله ، داعية رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة ومحبي الخير إلى دعم اللجنة للقيام بواجبها وتحقيق أهدافها ، ونوهت لرقم الحساب البنكي للجنة في مصرف الراجحي :

sa0680000500608019001184 .