 “البلالي” ينتزع كأس الحفل الثالث لميدان فروسية الخفجي  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“البلالي” ينتزع كأس الحفل الثالث لميدان فروسية الخفجي 

المناطق - الخفجي - سطام الفروان

أقام ميدان فروسية الخفجي حفله الثالث عصر اليوم الثلاثاء على دعم سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (حفظه الله).
وبحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية والشركات و رجال الأعمال ومحبين الفروسية من شخصيات في الوسط الفروسي وكانت حصيلة السباقات على النحو التالي:-
الشوط الأول :- كان مخصصاً للجياد التي ربحت ( ٠-٣ ) سباقات حيث يتنافسون على مسافة ٢٠٠٠ متر.
وجاء في المركز الأول الجواد ( أرغد ) للمالك سالم بن مناحي السبيعي بقيادة الخيال توفيق الخضير،
الشوط الثاني:- وكان مخصصاً لمواليد ٢٠١٤ على مسافة ٢٠٠٠ متر.
وجاء في المركز الأول الجواد (النهر الخالد) للمالك نواف بن جليل الشمري بقيادة الخيال عبدالله عضيب ،
الشوط الثالث:- كان مفتوح الدرجات على مسافة ٢٠٠٠ متر.
وجاء في المركز الأول الجواد (المستحب) للمالك فهد حماد الشمري و قيادة الخيال محمد النفزي،
الشوط الرابع:- خصص للخيل العربية على مسافة ٢٠٠٠ متر.
وجاء في المركز الأول الجواد (جنوبي الخالدية) لمربط المهدية و قيادة الخيال فيصل الفرماوي.
الشوط الخامس:- الشوط الرئيسي كأس دعم سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير حيث خصص هذا الكأس لمواليد ٢٠١٥ و على مسافة ١٤٠٠ متر
وجاء في المركز الأول الجواد (البلالي) للمالك خالد محمد الدوسري وقيادة الخيال خالد الرويشد ،
وفي ختام السباق شكر مدير الميدان مفلح فلاح الشمري سمو الامير سلطان بن محمد الكبير لدعمه المتواصل للفروسيه وخاصه ميدان فروسية الخفجي ووجه شكره ايضا الى لمرابط شمر الأستاذ سالم بن صالح الويباري وشكر جميع اللجان العامله في السباق ولعشاق ومحبي ميدان فروسية الخفجي.

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