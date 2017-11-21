 مساعد مدير تعليم تبوك يفتتح لقاء مشرفي القيادة المدرسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مساعد مدير تعليم تبوك يفتتح لقاء مشرفي القيادة المدرسية

مساعد مدير تعليم تبوك يفتتح لقاء مشرفي القيادة المدرسية
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

افتتح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير صباح اليوم لقاء مشرفي قسم القيادة المدرسية بتعليم تبوك الذي يعقد في مدارس منارات تبوك لمدة يومين.
وأكد المساعد في كلمته في افتتاح اللقاء على أهمية جودة مخرجات مثل هذه اللقاءات التي تنعكس إيجاباً على الميدان التعليمي وعلى تحسين وتطوير أداء مشرفي القيادات المدرسية.
وتناول اللقاء في يومه الأول عرضاً لمؤشرات الأداء المدرسي ( الإصدار الخامس) وبطاقة زيارة مشرف القيادة المدرسية.
بعد ذلك بدأت فعاليات ورشة العمل عن قياس أثر قائد المدرسة على أداء المعلمين المكلفين وفق التشكيلات المدرسية أثناء زيارة مشرف القيادة المدرسية فيما تتواصل فعاليات اللقاء ليوم غد الأربعاء بتنفيذ ورشة العمل الثانية بعنوان دور مشرف القيادة المدرسية في توجيه ودعم القيادات المدرسية ثم ورشة عمل عن الاحتياجات التدريبية لمشرفي القيادة المدرسية وفق المتطلبات الآنية والمستقبلية.
وحضر اللقاء مدير إدارة الإشراف التربوي سلطان بن طخطيخ العنزي ورئيس قسم القيادة المدرسية عوض بن إبراهيم العنزي.

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