أمير القصيم : ثقافة التكاتف في التنمية يجب أن تكون حاضرة لدى جميع الجهات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس منطقة القصيم في تعزيز أوجه التكامل بين القطاعات الحكومية بما يخدم التنمية في المنطقة , وبارك سموه توقيع الإتفاقية مبيناً بأنها تعكس تعاوناً مثمراً بين الجهات الحكومية , مؤكداً بأن هذه الإتفاقية هي إحدى الأعمال التي تأتي إنطلاقاً لما يقوم به مجلس المنطقة من أدوار عبر التكامل وتوحيد الجهود المقدمة من قبل القطاعات الحكومية في كافة القضايا والموضوعات المشتركة ذات العلاقة , وأشار سموه بأن التكاتف في التنمية المستدامة يجب أن يكون حاضراً في كافة الأعمال ولدى جميع الجهات الحكومية ليكون العمل المقدم عملاً متقناً قائماً على الدراسات والبحوث وتوفير المعلومة اللازمة للتطور العمراني والتخطيطي والبيئي , مؤكداً سموه بأن كل خطة عمل وتدريب وفائدة تأتي من الكوادر المحلية هي إحدى المكاسب خاصة أنها تمنح أبناء هذا الوطن خبرة ومعلومة لتنمية دائمة تقوم بأيديهم .

جاء ذلك خلال رعاية سموه اليوم بمكتبه بديوان أمارة المنطقة توقيع إتفاقية مذكرة تعاون بين مركز التنمية المستدامة بجامعة القصيم , والمرصد الحضري بأمانة المنطقة , بحضور بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم , ومعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ووكيل أمانة المنطقة فهد الرشيدي , ومدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة إبراهيم الربدي ورئيس اللجنة التنفيذية بالمركز الدكتور عبدالله البريدي وأعضاء المركز , حيث جاءت الإتفاقية بناء على التوصية التي قدمها مجلس منطقة القصيم حول إعداد مذكرة تعاون بين مركز التنمية المستدامة بجامعة القصيم والمرصد الحضري بأمانة المنطقة , والتي تهدف إلى الإستفادة من خدمات الجهتين وتخصيصهما لرصد وتحديد الإحتياجات التنموية في كافة أنحاء المنطقة , وتشمل الإتفاقية عدد من المجالات للتعاون عبر قيام مركز التنمية المستدامة بالجامعة بدعم المرصد الحضري بالمنطقة بعدد من الخبراء المتخصصين , بالإضافة إلى إعداد إطار علمي ومهني للمؤشرات التي يطلب المركز الحضري دراستها من الجامعة , وكذلك إجراء عدد من الدراسات والأبحاث المتخصصة وفق طلب المرصد مع تزويده بالإصدارات والأبحاث الدورية التي تفيد في إنجاز مهام المرصد بالإضافة إلى توجيه عدداً من الرسائل العلمية التي يتم إعدادها بالجامعة , حيث وقع الإتفاقية مدير مركز التنمية المستدامة في الجامعة إبراهيم الربدي والمشرف على المرصد الحضري بأمانة المنطقة المهندس فهد الرشيدي .