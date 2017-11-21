تكليفات وقرارات إدارية جديدة بـ”صحة الرياض”

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري عددًا من القرارات الإدارية التي تضمنت تكليف مدراء جدد لعدد من مستشفيات محافظات منطقة الرياض.

حيث تم تكليف الأستاذ فهد بن محمد الممخور مديراً لمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، وتكليف الأستاذ عايض بن حمود العصيمي مديراً لمستشفى الولادة والأطفال بالخرج.

كما أصدر الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحه مساعد المدير العام للشؤون الصحية للخدمات العلاجية بصحة الرياض، قراراً بتكليف الدكتور عادل بن متعب بن عميره مديراً لمستشفى عفيف العام بالنيابة، وتكليف الأستاذ صالح بن عبدالله الغانم مديراً لمستشفى وادي الدواسر العام بالنيابة.

وقد عبّر المدراء الجدد، عن بالغ شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة الغالية، مؤكدين سعيهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين.

وتأتي هذه التكليفات استكمالاً لعددٍ من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية والفنية والاستفادة منها على أكمل وجه.