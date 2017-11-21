التشكيليون يحتفون بالخديدي بمبادرة الصبان

في ليلة من ليالي الوفاء وبمبادرة من الفنان القدير طه الصبان اجتمع عدد من فناني جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف بمنزله العامر لتكريم مدير جمعية الثقافة الفنان التشكيلي فيصل الخديدي وذلك لما قدم من جهود في الساحة التشكيلية المحلية بين مشاركات فنية وتنظيم فعاليات وجهوده في على مستوى محافظة الطائف والمنطقة واشرافه على فعاليات الفنون التشكيلية بسوق عكاظ وصولاً الى كتابته لعمود اسبوعي يهتم بالشأن التشكيلي المحلي ، وبدأ اللقاء بحوار عن الساحة التشكيلية المحلية والحراك الدائم بها وتحدث الدكتور طلال ادهم عن مشروع فني قادم بمبادرة منه ومساهمه في اثراء الساحة التشكيلية المحلية، وبدأ بعد ذلك التكريم بتقديم من الفنان طه صبان وضح فيه حرصه على ابراز جهود الشباب المجتهدين في الساحة التشكيلية المحلية ومنهم الفنان فيصل الخديدي المحتفى به وبعد ذلك تقدم بدرع اهداء للمحتفى به وتوالت اهداءات الفنانين للخديدي حيث قدم عدد من الفنانين اعمالهم اهداءات للخديدي وهم الفنان احمد حسين و الفنان احمد الخزمري والنحات محمد الثقفي والفنان عبدالرحمن المغربي والفنان محمد الشهري اما الفنان نبيل طاهر فقدم بورتريه شخصي للخديدي من اعماله، وقدم بعض الفنانين هدايا شخصية للمحتفى به مثل الفنان محمد الرباط هدية شخصية له، وهدية جماعية من فنانين مكة المكرمة (صديق واصل، فايز ابو هريس، رضا وارس ،شاهر الشهري ،خالد بايونس) كذلك الفنان عبدالرحمن خضر تقدم بهدية شخصية له، وانتقل بعد ذلك الجميع لمرسم الفنان طه صبان في منزله وشاهدوا اخر ابداعات الصبان وكذلك قدم احد اعمال الصبان للخديدي .

وعبر الخديدي بعد ذلك في كلمة مقتضبة عن شكره وامتنانه للفنان القدير طه صبان على هذه اللفتة الكريمة والرائعة منه وشكر زملائه الحضور على التكريم وصدق المشاعر ورقيها .

كما اعلن الخديدي عن انشاء صالة تشكيلية ومركز تدريب تشكيلي في الطائف تحت مظلة جمعية الثقافة والفنون بالطائف .