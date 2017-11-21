إنهاء معاناة أهالي الخفجي بعد تشغيل محطة تحلية المياة بالطاقة الشمسية

عقد الدكتور عبدالله آل الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة تقنية المياه المتقدمة وهي الشركة المشغله لمشروع تحلية المياة المالحة بالطاقة الشمسية والتي تعاقدت معها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قبيل بدء المشروع، وكذلك الطاقم الفني من مهندسين وفنيين.

قال “آل الشيخ” في بداية اللقاء اليوم سعيدين جداً فقد تم امس الضخ من المحطة الجديدة بجزء بسيط من الماء بلغ حوالي ١١٧٠٠ متر مكعب من الماء وسوف تضخ المحطه حوالي ٦٠ الف متر مكعب وهو ثلاث اضعاف ما يصل لمحافظة الخفجي حالياً وقد طلبت منا مصلحة المياه ضخ هذه الكمية ولدينا مخزون اكثر من ذلك ومتى ما تأكدنا من تسليم الكميات الكافيه من المياه سوف يتم اغلاق المحطة القديمة التي عمرها حوالي ٣٥ سنة، والاحتياج بازدياد والمحطه الجديده سوف تنتج ثلاث اضعاف ماكانت تنتجه محطة التحلية وتجربتنا بالضخ بدأت من خمس ايام لكن نحن نعمل بمعايير وأنظمة لتأكد من جودة الماء وصلاحيته فوصلنا الي النسب بالقياس العالمي ماء صالح للشرب والحمدلله، بدأنا الضخ امس ١١٧٠٠ متر مكعب والسبب يعود لخط الأنابيب الحالي لايستوعب الكمية علماً أن المحطه حالياً جاهزة لضخ حدود ٢٤ الف متر مكعب والان وخلال اسبوعين سوف نصل إلى ٣٠ الف متر مكعب وخلال شهر ونصف نصل بأذن الله إلى ٦٠ ألف مكعب لكن رأت التحليه ان تبقى على المحطه ويتم الأحلال تدريجياً وقد زادت نسبة المياه الي ٥٠٪؜ من أمس وسيتضاعف ان شاء الله.

واردف “آل الشيخ” بأن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بأستخدام الطاقة الشمسية و هذا المشروع هو مشروع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورئيس المدينة سمو الأمير تركي بن سعود هو أكثر المهتمين وبدأت الفكره من المدينة تحت إشرافه ونحن أتينا كشركة حكومية مملوكة لصندوق استثمار الدوله، ويوجد خط أنابيب كبير جاري العمل عليه طاقته حوالي ٩٠ ألف متر مكعب من المفترض أن ينتهي العمل به خلال هذه السنه الميلادية ومتى ما أنتهى سيتم ضخ كمية أكبر ان شاء الله والخط الحالي اقصى طاقة يضخها ٣٠ ألف متر مكعب وبعد هذا لن تشكو محافظة الخفجي من قلة الماء .