صحة عسير: تعرض 4 سيدات للتسمم الغذائي وجهات الاختصاص تتخذت اللازم تجاه المطعم

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أنه وعند الساعة ١:٠٠ من صباح أمس الأثنين حضر إلى مستشفى محايل العام عدد أربعة نساء سعوديات من عائلة واحدة تتراوح أعمارهن ن ١٨-٢٤ عام ، كن يشتكين من أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي .

وعلى الفور تم اجراء اللازم حيالهن وتم تنويمهن والتشخيص بإصابتهن بالتسمم الغذائي بعد اكتمال الإجراءات الطبية .

وبفضل الله تحسنت واستقرت حالة ثلاث منهن أما الرابعة فقد تم تحويلها لمستشفى عسير المركزي لكون حالتها حرجة.

وبعد التقصي الذي تم اتضح انهن قد تناولنّ وجبة عشاء تم شرائها من أحد المطاعم في المحافظة حيث احضرن معهن جزء من هذه الوجبة وتم التحفظ عليها ووضعها في الثلاجة واخذ عينه منها للفحص .

وتم إبلاغ إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بصحة عسير كما تم اخطار بقية اللجنة المشتركة وهم البلدية والإمارة وتم الشخوص للموقع المعني عند الواحدة من ظهر يوم أمس إلا انه كان مغلقا .

وتمت المعاودة للموقع مرة أخرى من قبل مناديب اللجنة الثلاثية المشتركة (الصحة ، البلدية والامارة ) بعد صلاة العصر مباشرة حيث تمت اجراءات التقصي الكامل في الموقع والكشف على العاملين واخذ العينات المطلوبة منهم والمسحات المختلفة من الموقع وعينات من المواد المكونة قبل الطهي وعينات أخرى من الأواني وأماكن إعداد الطعام.

كما تم اكمال التقصي بنماذجه المختلفة وتم التوقيع عليه من قبل مناديب اللجنة الثلاثية ومن ثم قامت جهة الاختصاص باتخاذ اللازم حيال المطعم حتى أن تظهر النتائج.

وتم حفظ جميع العينات في ثلاجة قسم الصحة العامة وتم ارسالها اليوم لمختبر الصحة العامة بأبها لإكمال الإجراءات اللازمة .