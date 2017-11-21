الهلال في طوكيو: “الحافظ” و”كادش” يواصلان التأهيل .. والتدريبات مستمرة

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء -بتوقيت طوكيو- حصته التدريبية الثانية على الملعب الرديف باستاد “سايتاما”؛ استعدادًا لمواجهة نظيره “أوراوا الياباني”، يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017م؛ حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء “أوراوا الياباني” مرانًا لياقيًّا بالجري وأداء تدريبات لياقية منوّعة، فيما واصل بقية اللاعبين تدريباتهم الاعتيادية، والتي تركّزت على الجوانب اللياقية والفنية؛ إذ طبّق الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات لياقية، تلاها تطبيق عدد من التدريبات الفنية المنوّعة، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، وسط متابعة الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس “عبدالرحمن النمر” نائب الرئيس، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

هذا وواصل الثنائي “عبدالله الحافظ، وحسن كادش” برنامجيهما التأهيليين المُعدة لهم مسبقًا في صالة الإعداد البدني بمقر إقامة بعثة الفريق.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة “أوراوا الياباني” مساء يوم غد، على الملعب الرديف باستاد “سايتاما”.