 مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة يرصد استعدادات الجهات الأمنية لأمطار جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة يرصد استعدادات الجهات الأمنية لأمطار جدة

مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة يرصد استعدادات الجهات الأمنية لأمطار جدة
المناطق- الرياض

رصد مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة استعدادات الجهات الأمنية المختلفة ومجهوداتها في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة جدة اليوم حيث سجّل المركز 181 حالة التماس كهربائي باشرتها فرق الدفاع المدني إلى جانب 241 حالة تمّ إنقاذها واستقبال نحو 11 ألف اتصال وبلاغ.
وأوضح مركز العمليات الأمنية الموحد تحويل طريق مكة – جدة القديم من كيلو 10 مع طريق الحرمين، باتجاه الشمال من قبل مرور جدة وإقفال تقاطع شارع صاري مع طريق المدينة ، وطريق السبعين مع شارع فلسطين، ونفق الجامعة بحي الجامعة، ونفق الطائرة طريق السبعين مع طريق الأمير سعود الفيصل، ونفقي السلام والسارية بحي الحمراء، وشارع حراء مع السبعين، ونفق تقاطع المدينة مع طريق الملك عبدالله.
وأشار مركز العمليات الموحد إلى السيل المنقول نتيجة هذه الأمطار من طريق الحرمين الذي عطّل الحركة تماماً ، داعياً المواطنين إلى متابعة آخر المستجدات على صفحته بـ “تويتر” @moi__911 على مدار الساعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حول أي مستجدات قد تطرأ لاحقاً.

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