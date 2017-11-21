 صحة جدة: استقبال 29 حالة منها حالة وفاة بسبب الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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صحة جدة: استقبال 29 حالة منها حالة وفاة بسبب الأمطار

صحة جدة: استقبال 29 حالة منها حالة وفاة بسبب الأمطار
المناطق- جدة

استقبلت الشؤون الصحية بمحافظة جدة 29 حالة منها 8 حالات صعق كهربائي وحالة واحدة وفاة وذلك من قبل طوارئ مستشفيات المحافظة ، في حين تراوحت بقية الحالات ما بين سقوط وحوادث مرورية في مواقع متفرقة بسبب الأمطار التي هطلت على محافظة جدة اليوم.
وأكدت الشؤون الصحية بمحافظة جدة استعداداتها في كافة منشآتها الصحية وتفعيل خطط الطوارئ مع استمرار هطول الأمطار ، ومتابعتها التحذيرات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وتجهيز الفرق الميدانية .

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