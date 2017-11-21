صحة جدة: استقبال 29 حالة منها حالة وفاة بسبب الأمطار

استقبلت الشؤون الصحية بمحافظة جدة 29 حالة منها 8 حالات صعق كهربائي وحالة واحدة وفاة وذلك من قبل طوارئ مستشفيات المحافظة ، في حين تراوحت بقية الحالات ما بين سقوط وحوادث مرورية في مواقع متفرقة بسبب الأمطار التي هطلت على محافظة جدة اليوم.

وأكدت الشؤون الصحية بمحافظة جدة استعداداتها في كافة منشآتها الصحية وتفعيل خطط الطوارئ مع استمرار هطول الأمطار ، ومتابعتها التحذيرات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وتجهيز الفرق الميدانية .