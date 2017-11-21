القبض على ” إعلامي” موالي لحزب الله احرق مركبتين لسعوديتين في لبنان

ألقت الأجهزة الأمنية في لبنان القبض على إعلامي موالي لحزب الله الإرهابي اعترف بإحراق مركبتين تعود ملكيتها لمواطنة سعودية وأختها مقيمات في بيروت بلبنان .

وقالت شعبة العلاقات العامة في مديرية الأمن الداخلي اللبناني في بيان صحافي ” مساء اليوم” بأنه عند الساعة 3:30 من تاريخ 16/11/2017، شبّ حريق في محلة المصيطبة، طال سيارتين، وقد أتى بالكامل على الأولى وهي نوع “اودي” لون اسود، واحترقت مقدمة الثانية من الداخل، وهي نوع “فيات” لون أبيض. وتابع البيان أفادت السيدة انصاف .م لبنانية أنه عشية احتراق السيارتين- وردها اتصال هاتفي من إبنها (ح. م. مواليد عام 1963، لبناني)، الذي قام بتهديدها بسبب انحيازها إلى شقيقه (ع. م. مقيم في ألمانيا) نتيجة توتر العلاقة بينه وبين شقيقه على خلفية ملكية منزل في بعلبك. وأردف “البيان” أضافت أنها تشتبه بإبنها (ح.) بإحراقه السيارتين، نتيجة الخلاف على المنزل، واتخذت صفة الإدعاء الشخصي ضدّه بجرم التهديد والشتم والإهانة، وطالبت بالتحقيق مع (ح.) وأولاده، وتحميلهم كامل المسؤولية، في حال ثَبُتت علاقتهم بالحريق. وأضاف “البيان ” باستكمال التحقيق من قبل شعبة المعلومات، وبنتيجة المتابعة الفورية والاستعلامية التي قامت بها الشعبة المذكورة، تم التمكن من تحديد هوية الفاعل وهو ابن (ح.) ، المدعو” ع. م. ” مواليد عام 1988 .

إعلامي لبناني وموالي لحزب الله. وأشار البيان إلى أن المتهم اعترف بإحراق السيارتين بسبب خلاف مع جدته وأعمامه على ملكية العقار المذكور، لافتاً إلى أنه أقدم على استعارة دراجة آلية وابتاع كمية من مادة البنزين، وقام بإحراق السيارتين فجراً، نافياً أي خلفية سياسية لعمله. تم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.