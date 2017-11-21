 خادم الحرمين يناقش مع بوتين التعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يناقش مع بوتين التعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب

خادم الحرمين يناقش مع بوتين التعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب
المناطق- واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب التعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تم استعراض الجهود المشتركة لاستقرار أسواق الطاقة وجهود البلدين لتعزيزه وتطويره.

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