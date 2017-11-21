“التجارة” تعلن حصر المركبات المتضررة من المياه في مستودع عبداللطيف جميل

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار حصر جميع المركبات المتضررة من مياه الأمطار في مستودع عبداللطيف جميل للسيارات بجدة.

وقالت تعليقًا على الفيديو المتداوَل، الذي أظهر ارتفاع منسوب المياه داخل المستودع، الذي يضم مجموعة من السيارات: “‏بعد الوقوف على مستودع عبداللطيف جميل في جدة تم حصر المركبات المتضررة من مياه الأمطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المستهلك”.