 “التجارة” تعلن حصر المركبات المتضررة من المياه في مستودع عبداللطيف جميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“التجارة” تعلن حصر المركبات المتضررة من المياه في مستودع عبداللطيف جميل

“التجارة” تعلن حصر المركبات المتضررة من المياه في مستودع عبداللطيف جميل
المناطق- الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار حصر جميع المركبات المتضررة من مياه الأمطار في مستودع عبداللطيف جميل للسيارات بجدة.
وقالت تعليقًا على الفيديو المتداوَل، الذي أظهر ارتفاع منسوب المياه داخل المستودع، الذي يضم مجموعة من السيارات: “‏بعد الوقوف على مستودع عبداللطيف جميل في جدة تم حصر المركبات المتضررة من مياه الأمطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المستهلك”.

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