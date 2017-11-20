 نائب أمير منطقة نجران يتسلم التقرير السنوي لإنجازات حرس الحدود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة نجران يتسلم التقرير السنوي لإنجازات حرس الحدود

نائب أمير منطقة نجران يتسلم التقرير السنوي لإنجازات حرس الحدود
المناطق - نجران

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران ببسالة وشجاعة رجال حرس الحدود، وكفاءة منسوبي القوات العسكرية المرابطة على الحدود، التي كان ومازال لأعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بعد الله في دحر العدو، دفاعاً عن الدين ثم الوطن، وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد حرس الحدود بمنطقة نجران العميد ركن عبدالله بن حمد الذويخ، ومديري إدارات القيادة .

وتسلَّم سموه التقرير الإحصائي المتضمن إنجازات ومجهودات رجال حرس الحدود لعام 1438هـ .
وأشاد سموه  بالجهود والإنجازات التي يحققها رجال حرس الحدود في كافة مناطق المملكة .

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