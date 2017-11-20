نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران اليوم في مكتبه بديوان الإمارة مدير فرع جمعية الثقافه والفنون بالمنطقة علي ناشر كزمان يرافقه عدداً من منسوبي الفرع .

وأطلع سموه خلال اللقاء على سير العمل في الفرع ومايقدمه من فعاليات من خلال المناسبات الوطنية والمشاركات والدورات والمسابقات الثقافية والفنون التشكيلية التي تقام في المنطقة إضافة إلى مشاركة الفرع في عدداً من المهرجانات التي تقام خارج المنطقة .

وأشاد سمو الأمير تركي بن هذلول بالدور الهام الذي يقوم فرع الجمعية لإبراز ما تزخر به منطقة نجران من موروث ثقافيو شعبي وفني ومسرحي مشدداً سموه أهمية رعاية المبدعين في المنطقة ومحافظاتها وتبنى المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامهم في كافة المجالات الثقافية والفنية .