 نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة نائب أمير نجران يلتقي مدير إدارة سجون المنطقة “المسابقات” تنقل مواجهة الاتفاق والاتحاد إلى استاد “الراكة” بالخبر نائب أمير منطقة نجران يتسلم التقرير السنوي لإنجازات حرس الحدود الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة ينظمان ملتقى التوظيف التقني الأول ورشة تبحث مخرجات كليات السياحة في الباحة إمارة تبوك تستضيف الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام الحريري يغادر القاهرة متجهاً إلى بيروت أمير جازان يعزي العبدلي بوفاة زوجته اثر حادثة حريق.. وكيل الوزارة للتعليم يشكر تعليم الشرقية لتنظيم بطولة الطائرة وحصوله على المركز الأول الأمير سعود بن نايف:خادم الحرمين الشريفين لا يدخر جهداً لخدمة كتاب الله وسنة رسوله ورفعة بلادنا التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في العراق

نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة

نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة
المناطق - نجران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران اليوم في مكتبه بديوان الإمارة مدير فرع جمعية الثقافه والفنون بالمنطقة علي ناشر كزمان يرافقه عدداً من منسوبي الفرع .

وأطلع سموه خلال اللقاء على سير العمل في الفرع ومايقدمه من فعاليات من خلال المناسبات الوطنية والمشاركات والدورات والمسابقات الثقافية والفنون التشكيلية التي تقام في المنطقة إضافة إلى مشاركة الفرع في عدداً من المهرجانات التي تقام خارج المنطقة .

وأشاد سمو الأمير تركي بن هذلول بالدور الهام الذي يقوم فرع الجمعية لإبراز ما تزخر به منطقة نجران من موروث ثقافيو شعبي وفني ومسرحي مشدداً سموه أهمية رعاية المبدعين في المنطقة ومحافظاتها وتبنى المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامهم في كافة المجالات الثقافية والفنية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>