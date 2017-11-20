 أمير منطقة الرياض يكرم “عيد القبلان” بعد إحالته للتقاعد من إمارة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الرياض يكرم “عيد القبلان” بعد إحالته للتقاعد من إمارة الرياض

أمير منطقة الرياض يكرم “عيد القبلان” بعد إحالته للتقاعد من إمارة الرياض
المناطق-أشرف العصيمي

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز  أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض  الأستاذ عيد بن يوسف القبلان بعد تقاعده من عملة في إمارة الرياض.

الجدير بالذكر أن الأستاذ عيد يعد شخصية عملية بارزة وصاحب سيرة عطرة في تعامله وتقلد عدد من المناصب أثناء عملة بإمارة منطقة الرياض منها:
-وكيلا لمركز ساجر.

– وأول  رئيس للجنة التنفيذية للسعودة بإمارة منطقة الرياض .

– رئيسا لمركز  الدلم.

–  وكيل لمحافظة الأفلاج.

– محافظ مكلف لمحافظة الأفلاج لفترة مؤقته.

-مساعد لمعالي المستشار الخاص المشرف العام على مكتب سمو امير منطقة الرياض.

جوال وصحيفة “المناطق” تتمنى التوفيق للقبلان  في حياته الخاصة.

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