 أمير نجران يؤكد أهمية إدارات المتابعة والمراجعة بالجهات الحكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير نجران يؤكد أهمية إدارات المتابعة والمراجعة بالجهات الحكومية

أمير نجران يؤكد أهمية إدارات المتابعة والمراجعة بالجهات الحكومية
المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، ضرورة تفعيل إدارات المتابعة والمراجعة في الجهات الحكومية، ومنحها كل الدعم لممارسة دورها الرقابي، لأهميتها في التأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وضمان دقة اكتمال البيانات والسجلات المحاسبية، وكفاءة وفعالية العمليات الإدارية والمالية.

جاء ذلك عقب عقد ندوة تعريفية بديوان الإمارة، تحت رعاية سموه، قدمها عضو مجلس الشورى، الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، تحت عنوان” المراجعة الداخلية وأهميتها”، بحضور وكيل الإمارة بالإنابة، حسن بن عبده العذيقي، ومدير إدارة المراجعة الداخلية عبدالله بن سعيد آل دغرير.

واستعرض سموه في مكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم، نتائج الندوة التي شهدت مشاركة ممثلي إدارات المراجعة لنحو 40 جهة بالمنطقة، بين مدنية وعسكرية.


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