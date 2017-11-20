سياحة نجران تنظم ورشة عمل لوثيقة الخطة الإستراتيجية لكليات ومعاهد السياحة

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلا بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ( تكامل ) بمنطقة نجران بالتعاون مع كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز صباح امس ورشة عمل بمقر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة وذلك لمراجعة وثيقة الخطة الإستراتيجية لكليات ومعاهد السياحة بالمملكة بحضور 14 شخص من شركاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من الجهات الحكومية القطاع الخاص

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح انه تم خلال الورشة استعراض قائمة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية المقترحة والمؤشرات والمبادرات لكليات ومعاهد السياحة بالمملكة مشيرا بان عدد المشاركين في ورشة العمل 14 شخصا .