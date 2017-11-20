مدير عام سياحة الطائف يقف على مشاريع التراث العمراني

تواصل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف العمل على المساهمة في مختلف المجالات السياحية والإهتمام بالمواقع التراثية والأثرية بالمحافظة

وقد قام سعادة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد بزيارة مشاريع التراث العمراني والتي تقع في وسط الطائف التاريخي لضمان سير العمل وفق الشروط والمواصفات المتبعة لتنفيذها بالشكل الصحيح وتقييم المباني التراثية واختبارات التربة لضمان الجودة والسلامة لتلك المباني التراثية

.كما أكد آل زايد بان توجيهات سمو رئيس هيئة السياحة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بالاهتمام المباشر للمواقع التراثية والأثرية والسياحية وذلك يتطلب التعاون المستمر بتكاتف الجهات وإشراكها في العمل السياحي مع الهيئة

كما ثمن جهود وتعاون مركز التراث العمراني بالهيئه العامة للسياحة والتراث الوطني