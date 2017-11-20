بلدية الشمال بالباحة تصاد مأكولات غير صالحة وتنذر 12 محل

ضمن حملة (غذاؤكم أمانة) نفذت بلدية الشمال بمدينة الباحة حملة ميدانية تفتيشية بإشراف ومتابعة من وكيل الامين لشؤون البلديات المهندس محمد سعيد الزهراني وتم خلالها اغلاق 5 محلات ومصنع للمياه ومصادرة 33 كيلو دجاج ولحم ومواد منتهية الصلاحيه و10 كراتين عصير ات والبان 200 طبق بيض و 40 كيلو جرام لحم و 37 كيلو جرام دجاج و 25 كيلو خضار فاسد و 14 كيلو جرام سلطات غير صالحه للإستهلاك الآدمي و 8 كراتين عصير منتهية الصلاحية و 9 كيلو عجين ظهر عليها علامه التلف والفساد و 7 كيلو أكل بايت محضر من اليوم السابق وتم انذار 12 محل

واوضح محمد الشهراني رئيس بلدية الشمال بأن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية ستتواصل على مختلف المحال التجارية، مشددًا على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة لضمان المحافظة على الصحة العامة ، مفيدا بأن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط والذي يؤكد دائماً على البلديات والإدارات إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنيين والمقيمين.

‏‎ودعا الشهراني المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية على الرقم الموحد ٩٤٠ في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد منتهية الصلاحية.