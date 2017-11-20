 واشنطن تفرض عقوبات على صيني و13 شركة ضمن ضغطها على كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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واشنطن تفرض عقوبات على صيني و13 شركة ضمن ضغطها على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات على صيني و13 شركة ضمن ضغطها على كوريا الشمالية
المناطق - رويترز

فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد مواطن صيني و13 شركة تجارية و20 سفينة ضمن إجراءات موجهة ضد برنامج كوريا الشمالية النووي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، الثلاثاء، إن الشركات المستهدفة بالعقوبات (أربع منها مسجلة في الصين) مسؤولة عن تصدير مواد وأجهزة متصلة ببرنامج بيونغ يانغ النووي، وكذلك تصدير أسلحة.

أما سفن الشحن الـ20 التي شملتها العقوبات فذكرت الوزارة أنها كانت تستخدم لنقل البضائع المحظورة وفقا للقرار الدولي إلى كوريا الشمالية.

وجاء فرض هذه العقوبات بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار بلاده بإعادة إدراج كوريا الشمالية على قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد حذفها من القائمة عام 2008.

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