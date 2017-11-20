 نائب أمير منطقة جازان يدشن ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة جازان يدشن ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. غداً

نائب أمير منطقة جازان يدشن ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. غداً
المناطق - أمل بهكلي

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، غداً، الملتقى الأول للمنشآتالصغيرة والمتوسطة، في فندق راديسون بلو.

وأعرب الأمين العام لمجلس شباب منطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي، في تصريح بهذه المناسبة، عن شكره وتقديره لصاحبالسمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس شباب المنطقة على رعايته للملتقى ودعمهالمتواصل لشباب وفتيات المنطقة، مثمناً في الوقت نفسه، تدشين سمو نائب أمير المنطقة للملتقى ودعمه واهتمامه بالشباب والاطلاععلى ما لديهم من مشروعات وبرامج وخطط.

وأوضح أبو هادي أن انعقاد الملتقى وبهذا الحجم يجسد حقيقة الدعم الكبير الذي حظي به شباب المجلس من سمو أمير المنطقة وسمونائبه، معتبراً أن لتوجيهات سموهما الأثر البالغ في إيجاد حراك معرفي وتنموي يحقق تطلعات شباب المنطقة في المجالات كافة.

وبين أن الملتقى سينعقد على مدى يومين وسوف يصاحبه تدشين معرض للمشروعات الشبابية ، كما سيشهد عقد عشر جلسات عملوورش يشارك بها نحو ثلاثين متحدثاً ومتخصصاً ورائداً في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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